قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية والمقاومة تتصدى

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" - فجر الجمعة- خلال تنفيذها حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي قلقيلية، استهدف مقاومون نقطة عسكرية على الجدار الفاصل في منطقة خلة نوفل بمدينة قلقيلية بعبوة متفجرة محلية الصنع، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المكان.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، واندلعت مواجهات بتصدي الشبان للاقتحام، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنة بشظايا الرصاص.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابة مواطنة (49 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال الحي في بلدة قفين، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله والبيرة.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا وجابت شوارع وأحياء بالبلدة، قبل أن تعتقل الشابين بهاء حبوب وأحمد عزات، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اقتحم جبل الطويل بمدينة البيرة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحم قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدنية نابلس وشرعت جارفات عسكرية بإزلة سواتر صخرية وضعها مقاومون على مداخل مخيم بلاطة.

وأطلق مقاومون أعيرة نارية وألقوا عبوات ناسفة تجاه مركبات جيش الاحتلال، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف المواطنين في مخيم بلاطة أو مدينة نابلس.

وتشهد مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات يومية من قبل الاحتلال تسفر عن ووقع شهداء وجرحى، إضافة لاعتقال عشرات المواطنين بعد مداهمة منازلهم.