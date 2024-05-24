شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ231 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات متواصلة على المربعات السكنية والمدنيين العزل.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يشهد سلسلة غارات عنيفة.

كما استشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة المصري في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على أحياء مختلفة من مدينة غزة، وأحياء الزيتون، وتل الهوا، والرمال الجنوبي، والصبرة، ومنطقة الشيخ عجلين.

يأتي ذلك تزامنا مع تقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ومحاصرة عددا من طواقمه الطبية والجرحى.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية على منازل المواطنين.

كذلك قصف طيران الاحتلال الحربي شقتين سكنيتين لعائلتي أبو اللبن في شارع النفق شمال مدينة غزة، والأيوبي في حي الدرج، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأطلقت آليات الاحتلال والطائرات المسيرة وابلا من الرصاص في منطقة مسجد علي بن أبي طالب، وشارع 8 جنوب مدينة غزة.

وتواصل زوارق الاحتلال الحربية إطلاق القذائف على ساحل مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، تحلّق طائرات "كواد كابتر" في محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وآليات الاحتلال العسكرية تتقدم من المنطقة الشرقية لمدينة رفح باتجاه وسط المدينة على أطراف مخيم الشابورة، وسط قصف صاروخي، ومدفعي، وإطلاق نار.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب.