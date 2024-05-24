مستشفى الأقصى يحذر من كارثة صحية نتيجة نفاد الوقود

فلسطين اليوم

حذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى من كارثة صحية وشيكة حال عدم توريد الوقود للمستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت المستشفى في بيان لها مساء الخميس، إن عدم توريد الوقود يأتي في إطار الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بالكامل في قطاع غزة.

وأمس أعلن عن خروج مستشفيات شمال غزة بالكامل عن العمل نتيجة اقتحام قوات الاحتلال أو حصارها، كما خرج المستشفى الرئيسي في رفح عن الخدمة، وتعاني بقية المستشفيات من أزمة نفاد الوقوع وانهيار المنظومة الصحية، بعد قرابة 8 أشهر على حرب الإبادة الجماعية.