المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال ومبانٍ لجنوده

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مجاهديها 3 مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مسوطنة ‏"إيفن مناحم"، وأصابتها إصابةً مباشرة.



واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان أيضاً تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

وقالت المقاومة الإسلامية إنّ مجاهديها قاموا بالإعداد لكمين استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه، وذلك خلال تحركها في حرش شتولا.

وأصاب مجاهدو المقاومة الإسلامية الدبابة إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح.

وقبل ساعات، ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على الاستهداف الإسرائيلي لسيارة في كفردجّال جنوبي لبنان بقصف مقر قيادة الفرقة 91، وقيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة "بيت هيلل" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.

كما استهدفت المقر المستحدث في قاعدة "إيليت" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقعي "المطلة" و"الراهب" بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابة مباشرة، وفقاً لبيانها.