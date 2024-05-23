بوريل: جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها "للأونروا"

فلسطين اليوم

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها للأونروا"، مؤكداً أن "الأونروا شريان حياة لا غنى عنه في غزة والمنطقة".

ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، تعيش أزمة كبيرة منذ أن قالت إسرائيل إن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي مما تسبب في دفع مانحين لتعليق تمويل الوكالة.

وكان قد قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن "اتفاقا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي للأونروا حتى آذار 2025".