حزب الله يُنفذ 6 عمليات استهداف لمواقع وثكنات عسكرية "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

استهدفت "المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله"، اليوم الخميس، 6 مواقع وثكنات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع نصب كمائن، مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات الاحتلال.

وأعلن حزب الله في بلاغ عسكري له، عن قصف دبابة "ميركافاة" إسرائيلية في "حرش شتولا" بعد عملية رصد ومتابعة.

وأوضح: "بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله أنه "تم تدمير دبابة الميركافاة وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف في بيان آخر، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بالقذائف المدفعية "موقع المرج"، وقصفوا مقر قيادة "كتيبة السهل" التابعة لـ "لواء 769" في ‏قاعدة "بيت هيلل" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.‏

وقصفت المقاومة الإسلامية، التجهيزات التجسسية في موقعي "الراهب" و"المطلة"، بالأسلحة المناسبة. مؤكدة إصابتها بشكل مباشر. بالإضافة لقصف مقر قيادة "الفرقة 91" المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وشدد حزب الله على أن عملياته اليوم جاءت ردًا على ‏الاغتيال الذي قامَ به الاحتلال في كفر دجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.