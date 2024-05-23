فصائل فلسطينية تبحث مع وزير خارجية إيران تطورات حرب غزة

فلسطين اليوم

التقت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني علي باقري في العاصمة طهران، لبحث تطورات الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وضم اللقاء، ممثلي الفصائل الذين زاروا طهران لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، اللذين توفيا بحادث تحطم طائرة الأحد الماضي.

شدد القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، على أنّ "دعم إيران لفصائل المقاومة سيتواصل وهذا جزء من استراتيجيتنا"، مشيرًا إلى "أننا نؤمن بالحوار مع الأصدقاء وحتى الأعداء كآلية لرفع سوء الفهم".

ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "الكيان الصهيوني تلقى هزائم كبرى في فلسطين ودوليا بعد طوفان الأقصى".

إلى ذلك، أوضح أنّ "سياسة حسن الجوار للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثبتت فاعليتها وروابطنا جيدة مع الحوار"، مضيفًا "سنواصل سياستنا باتجاه دول الجوار ونتحاور لتنويع مجالات تعاوننا".