الأونروا: تزايد عدد المصابين بالأمراض المعدية في غزة

فلسطين اليوم

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن عدد المصابين بالأمراض المعدية يتزايد في قطاع غزة، وفق ما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية.

وقالت الأونروا إن عدد المصابين بالأمراض المعدية -بما في ذلك الإسهال والتهاب الكبد الوبائي (إيه)- آخذ في الارتفاع بغزة.

وأضافت أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية "لكن الملاجئ المكتظة ومحدودية الصرف الصحي بسبب النزوح القسري تشكل مخاطر صحية شديدة" على أهالي غزة.