سرايا القدس تقصف تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في جباليا ورفح والوسطى

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس أن مجاهديها قصفوا تموضعا لصيانة آليات العدو شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع107 محققين إصابات مباشرة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة جنوب شرق رفح.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري منفصل إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.