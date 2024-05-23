سرايا القدس تقصف تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في جباليا ورفح والوسطى

الساعة 03:46 م|23 مايو 2024

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس أن مجاهديها قصفوا تموضعا لصيانة آليات العدو شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع107 محققين إصابات مباشرة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة جنوب شرق رفح.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري منفصل إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 