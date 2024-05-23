قادة الفصائل يلتقون وزير الخارجية الإيراني بالوكالة في طهران

فلسطين اليوم

التقى قادة فصائل المقاومة الفلسطينية وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري في العاصمة طهران.

وتناول المجتمعون مجمل القضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة، وخاصة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها المختلفة وتطورات طوفان الأقصى.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة قادة الفصائل بتشييع الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين توفوا بحادث تحطم الطائرة الرئاسية الأحد الماضي.