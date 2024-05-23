جماهير جنين تُشيع جثامين 12 شهيدا

فلسطين اليوم

شيّعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثامين شهداء مجزرة جنين الـ12، الذين ارتقوا إثر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها والذي استمر لما يزيد على يومين.

والشهداء هم: الطفل وسيم عاهد جرادات (15 عاما)، والطفل سامي أمين أحمد القيسي (18 عاما)، والطفل محمود فارس قريني (16 عاما)، وأخصائي الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين (51 عاما)، والمعلم علام جرادات (48 عاما)، والطفل محمود أمجد حمادنة (15 عاما)، ومعمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عاما)، وأمير عصام محمد أبو عميرة (22 عاما)، وأسامة محمد نعيم حجير، وباسم محمود صالح تركمان، والشاب جهاد محمد طالب (38 عاما)، ومصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين.

وانطلقت مراسم تشييع الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمشاركة آلاف المواطنين الذين جابوا شوارع المدينة، قبل الصلاة عليهم في مسجد جنين الكبير، ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء في الحي الشرقي والحي الغربي ومخيم جنين والسيلة الحارثية.