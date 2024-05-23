الجهاد الإسلامي: المواجهة والمقاومة هي السبيل الأوحد لقهر المحتل

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهداء جنين الذين ارتقوا في العدوان المتواصل على الضفة الغربية، وهم:

الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين، وباسم محمود تركمان، ومعمر محمد أبو عميرة، وأمير عصام أبو عميرة، وأسامة محمد حجير، وعلام زياد جرادات، ومحمود أمجد حمادنة، وجهاد محمد طالب، وسامي أيمن أحمد قيسي، ومصطفى ابراهيم جبارين، ومحمود فارس قريني، والطفل وسيم عاهد جرادات.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان، إن "العدو الصهيوني يخطئ إذ يظن أنه بعدوانه على جنين سيحقق ما عجز عن تحقيقه في الاعتداءات السابقة، وأن قتل الأبرياء من طلاب علم وعمال وأطباء خلال ذهابهم إلى أعمالهم سيحقق له انتصاراً يقدمه لمستوطنيه المأزومين الذين يرون اندحار جيشهم الباغي أمام أبطال سرايا القدس وكتائب القسام وسائر قوى المقاومة في غزة هاشم في كل يوم".

وأكدت الجهاد الإسلامي أن المواجهة والمقاومة هي السبيل الأوحد لقهر المحتل الذي لا يتوانى لحظة واحدة عن ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.