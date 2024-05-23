اجتماع في طهران بين حرس الثورة وفصائل المقاومة من مختلف الجبهات

فلسطين اليوم

انعقد، اليوم الخميس في طهران، اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين وفصائل وأحزاب وحركات المقاومة، وذلك على هامش تشييع الشهداء الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وضمّ الاجتماع قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الله في لبنان، وحركة أنصار الله في اليمن.

وشاركت المقاومة العراقية في اجتماع الفصائل مع قيادتي حرس الثورة وقوة القدس.

وبحث الاجتماع الظروف السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة، ومستجدات طوفان الأقصى، كما ناقش دور جبهة المقاومة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على استمرار الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، بمشاركة جميع فصائل المقاومة في المنطقة.