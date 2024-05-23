الاحتلال يستولي على 6 دونمات من أراضي بيت لحم

فلسطين اليوم

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان عن قيام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، بالاستيلاء على قرابة الست دونمات من أراضي بلدتي نحالين والجبعة في محافظة بيت لحم.

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت على مساحة 5.7 دونم من أراضي نحالين والجبعة تحت مسمى "أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية".

وأوضح شعبان أن هذا الأمر العسكري يستهدف الأراضي التي تحيط بمستوطنة "جفعوت" المقامة على أراضي نحالين.

وأضاف أن هذا الأمر العسكري يعتبر تطبيقاً فعلياً جديداً لمخطط المناطق العازلة التي اقترحها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مطلع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.