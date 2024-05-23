عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم أطفال في مجازر الاحتلال الدموية بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 230 تواليًا، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات في سلسلة مجازر دموية.

وخلال الساعات الماضية، ارتقى 35 شهيداً بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ارتقى 16مواطنا بينهم 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة

وفي مجزرة ثانية، استشهد 9 مواطنين بينهم أم و5 أطفال، الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال مسجد ومدرسة فاطمة الزهراء القرآنية الذي يؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة فيما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة قبل منتصف الليلة الماضية، راح ضحيتها 8 مواطنين وعدد من الإصابات غالبيتهم أطفال، جراء استهداف منزل شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بارتقاء شهيد في رفح إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الشاعر شمال غرب رفح.

وحول آخر التطورات في مدينة رفح، تشن طائرات الاحتلال الحربية منذ ساعات صباح اليوم، غارات مكثفة على المناطق الشرقية من المدينة، تحديدا حي السلام والبرازيل وأطراف حي الجنين.

ولا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في محيط بوابة صلاح الدين وشارع سوق الحلال قرب مذبح العفانات تحديدا وحي البرازيل وحي السلام والمقبرة الشرقية ومعبر رفح وشارع جورج ومفترق عدنان أبو طه وكف المشروع وثكنة سعد صايل وحي التنور والشوكة.

وخلال ساعات الليل شهدت مدينة رفح قصفا مركزا على مناطق وسط مخيم يبنا بالقذائف المدفعية إلى جانب الطائرات الحربية والمروحية التي فتحت نيران رشاشاتها باتجاه تلك المناطق، كما دارت اشتباكات عنيفة هناك وفي محاور التقدم برفح وأهمها محور فيلادلفيا.

كما قصفت الطائرات الحربية خلال الليل منزلا لعائلة الشاعر غرب المدينة وانتشلت الطواقم الطبية شهيدين من المنزل، في حين أحرقت الطائرات المسيرة خلال الليلة عددًا من قوارب الصيد داخل ميناء الصيد على شاطئ بحر رفح بعد أن ألقت عليها زجاجات حارقة.

وصباح اليوم، أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم على شارع صلاح الدين قرب مدخل دير البلح وسط القطاع.

كما أُبلغ فجر اليوم، عن شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة شابط في شارع المعامل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من زوارق الاحتلال على الصيادين في بحر القرارة شمال غرب خانيونس

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأُبلغ مساء أمس عن 10 شهداء وعدة إصابات بقصف إسرائيلي قرب محطة دلول للوقود بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بينما وصلت لمستشفى العودة بالنصيرات شهيدة بعد قصف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 35 ألفًا و709 شهداء، بالإضافة لـ 79 ألفًا و990 مصابًا؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.