إيران: محافظة خراسان تودع رئيسي.. مراسم التشييع المليوني مستمرة

فلسطين اليوم

انطلقت مراسم تشييع الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، في مدينة بيرجند، عاصمة محافظة خراسان الجنوبية.

وستكون محافظة خراسان هي المحطة الأخيرة من مراسم التشييع، قبل أن يُوارى رئيسي الثرى في مشهد مسقط رأسه، وسيدفن داخل حرم الإمام الرضا.

وبالتزامن مع ذلك، انطلقت مراسم تشييع الشهيد الوزير حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران.

كما انطلقت مراسم تشييع ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في ‏محافظة أذربيجان، السيد محمد علي آل هاشم في مدينة تبريز.

وشارك ملايين الإيرانيين في تشييع الشهداء، المستمر منذ يومين، بالإضافة إلى وافدين من مختلف الدول.

ووصلت، منذ أمس، الوفود والشخصيات الرسمية الدولية والإقليمية الوصول إلى العاصمة الإيرانية طهران، للتعزية بالرئيس والوزير الشهيدين ورفاقهما الشهداء.