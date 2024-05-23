إعلام عبري: 145إصابة بين الجنود في معارك غزة والضفة والشمال خلال أسبوع

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إصابة 145 جندياً في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الأخير، نتيجة القتال في غزة والضفة الغربية والشمال.

وكان "جيش" الاحتلال أكّد، في وقتٍ سابق، أنّ 3568 ضابطاً وجندياً أُصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1776 خلال العملية البرية في القطاع.

كذلك، أوضح أنّ 259 ضابطاً وجندياً، لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.

ويأتي ذلك في ما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد، ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة، تؤكّد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.