وسط مواجهات واشتباكات.. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر شارع القدس بالمنطقة الشرقية معززة بعدة آليات، وحاصرت مخيم العين غربي المدينة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عصيرة وشارع السكة وحي المعاجين، ونشرت القناصة على البنايات المرتفعة والمطلة على مخيم العين، فيما اقتحمت المخيم وشرعت بعمليات دهم وتفتيش للمنازل.

واندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم العين ومحيط ملعب بلدية نابلس، وسمع دوي عدة تفجيرات ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن معروف وحسين الاشقر قبل انسحابها من المدينة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وتمركزت وسط المخيم، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية في سوق المخيم بعد تحطيم أبوابها، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يامن ياسر وبهاء سامي العالم، بعد مداهمة منزليهما في مخيم عقبة جبر.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، وفي وسط القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرة مواطنين خلال مداهمات في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاطف محمد الكار، ونائل ربحي طقاطقة، ونجله نادر، وشكيب عبد الجميل طقاطقة، ومحمد حسن عبد الجميل، وأحمد عياش خليل ثوابتة، وعلي محمد طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت من قرية حوسان (غربًا)، كلا من: محمد خالد حمامرة، وريان إيهاب حمامرة، وعبد الرحمن ياسر حمامرة، وشقيقه نصر الله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن البرغوثي من بلدة كوبر، وساهر خليل عرقوب من بلدة كفر عين شمال غربي المحافظة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وانسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم، من مدينة جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر يومين، خلّف 12 شهيدا، بينهم 4 أطفال وأكثر من 25 جريحا بينهم عدد من الحالات الخطيرة.