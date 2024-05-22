وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما

فلسطين اليوم

تواصل الوفود والشخصيات الرسمية الدولية والإقليمية الوصول إلى العاصمة الإيرانية طهران، للتعزية بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما.

ووصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، لتقديم التعزية باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه.

قائد الثورة والجمهورية في إيران، السيد علي خامنئي، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصف حادثة خسارة الرئيس الإيراني بـ"الصعبة"، مؤكّداً أنّها "لن تؤثر" على حركة البلاد، وأنّ العلاقات بين إيران وقطر "ستبقى متسمة بالثقة نفسها، التي كانت سائدة خلال عهد رئيسي".

واستقبل قائد الثورة والجمهورية في إيران، السيد علي خامنئي، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي قدّم تعازي بلاده حكومةً وشعباً بالشهداء.

كما حضر للمشاركة كل من: