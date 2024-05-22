الجهاد الإسلامي تشارك في مراسم تأبين الرئيس الإيراني ورفاقه

فلسطين اليوم

شارك وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مراسم تأبين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيرانية، الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، في العاصمة الإيرانية طهران.

وترأس نائب الأمين العام، الدكتور محمد الهندي، وفد الحركة الذي ضم عضوي المكتب السياسي في الحركة علي أبو شاهين وإحسان عطايا، وممثل الحركة في طهران، الدكتور ناصر أبو شريف، ومسؤول العلاقات اللبنانية، محفوظ منور.

وشارك وفد الحركة في مراسم التشييع والتأبين الذي أمّته وفود رسمية محلية ودولية وقدم واجب العزاء للقيادة الإيرانية ولذوي الشهداء.