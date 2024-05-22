حزب الله يكثّف ضرباته ضد الاحتلال.. وصاروخ يتسبب بحريق في "أفيفيم"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، في عدّة بياناتٍ صادرة عنها، اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت عدداً من مواقع وثكنات وتجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

في هذا السياق، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنّها استهدفت بقذائف المدفعيّة موقع "جل ‏العلّام" الإسرائيلي، واستهدفت "تلّة الطيحات" ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصيبت إصابةً مباشرة.

وفي بيانٍ آخر أعلنت المقاومة أنّها استهدفت بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة "كفار جلعادي" في إصبع الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانٍ آخر، إنّها استهدفت موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون موقع "البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية المناسبة، وتمّت إصابته إصابةً مُباشرة.

وأيضاً، أعلنت المقاومة أنّها استهدفت مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" ‌‏بالأسلحة المناسبة، مُحققةً إصابةً مُباشرة.

وكذلك، استهدف المقاومون من لبنان، موقع "‏الصدح" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابةً مُباشرة.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء الشهيدين علي حسن سلطان "ساجد" من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان، والشهيد محمد علي بو طعام "نور الزهراء" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان شهداء على طريق القدس.