مركز حقوقي: الاحتلال هجّر 75% من سكان القطاع

فلسطين اليوم

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن أوامر الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير والإخلاء واسعة النطاق في قطاع غزة، أدت إلى نزوح ما يزيد عن 75% من سكان القطاع، إلى مناطق صنفتها قوات الاحتلال بأنها مناطق آمنة، إلا أنها واصلت استهدافهم في أماكن نزوحهم.

وأضاف المركز في بيانٍ، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال وضعت النازحين في ظروف غير إنسانية دون توفر أدنى مقومات الحياة، مع انعدام توافر المياه الصالحة للشرب والغذاء والرعاية الصحية، كما وواصلت عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان، أنه بحسب الأمم المتحدة، فإن1.7 مليون شخص في قطاع غزة نزحوا داخليًّا غالبيتهم من النساء والأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، والغذاء بات نادرًا والمجاعة أصبحت واقعًا، في حين يواجه 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة انعدام الأمن الغذائي الكارثي.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال بدأت في اجتياحها للمناطق الشرقية في رفح جنوب قطاع غزة وكثفت من غاراتها وهجماتها الجوية وقصفها المدفعي على معظم أحياء المدينة ومخيماتها، كما وأنها سيطرت على معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.

وأوضح أن اجتياح مدينة رفح ينذر بارتكاب مجازر غير مسبوقة وبكارثة إنسانية محققة، والقضاء على آخر ملجأ للنازحين الفلسطينيين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ارتقى ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني/ة بينهم أكثر من 15 ألف طفل، و10 آلاف سيدة، وإصابة أكثر من 79 ألف آخرين، حيث تُشكِّل النساء والأطفال 72% من إجمالي الضحايا، وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الإحصائية، فقد توفي 31 شخصًا نتيجة سوء التغذية والجفاف منذ فبراير/شباط الماضي في محافظتي غزة وشمال غزة، وكانت أعمار معظمهم لا تتجاوز 12 شهرًا. كما تم تسجيل 10 آلاف مفقود، و17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم.

وقتلت قوات الاحتلال وفق وزارة الصحة، 493 من الكوادر الصحية، وجرحت أكثر من 600 آخرين، كما استشهد 69 من العاملين في طواقم الدفاع المدني، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة، ودمرت 126 سيارة إسعاف. في حين دمرت أكثر من 60% من المباني السكنية و90% من المدارس بين كلي وجزئي، ودمرت 277 مسجدًا، و3 كنائس.