شهداء وجرحى في اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

فلسطين اليوم

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين (كتيبة جنين)، اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابلٍ كثيفٍ من الرصاص في محور الدمج داخل مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إنّ المقاومين يخوضون اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال في حارة الدمج داخل مخيم جنين، وكذلك في محيط دوار السينما في المدينة.

من ناحيتها، قالت "كتائب شهداء الأقصى" إنّها خاضت اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال في حارة الدمج داخل مخيم جنين.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة آلية عسكرية "جيب" تابعة لـ "الجيش" الإسرائيلي بعبوةٍ ناسفة في جنين، مضيفةً أنّه أصيب جندي من قوّة المستعربين في جنين في الضفة الغربية.

وتنفّذ قوات الاحتلال حملة دهمٍ واسعة لمنازل الفلسطينيين في حارة الدمج في مخيم جنين واعتقلت عدداً من الفلسطينيين عُرف منهم هلال جرامنة، وسيدة من عائلة الحامد، كما أصيب الشاب يزن علي سمودي بعدّة رصاصات في جسده من قبل قوات الاحتلال، عصر اليوم، في مدينة جنين.

8 شهداء في جنين و24 إصابة

ويواصل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عدوانه واسع النطاق في مدينة جنين ومخيمها، مُحدثاً تدميراً كبيراً للبُنى التحتية والخدمات. وضمن عدوانه المستمر، دفع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزاتٍ عسكرية إضافية من القوات والآليات إلى مدينة جنين.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 24، بينهم 4 في حالة خطيرة، من جرّاء عدوان الاحتلال المستمر على جنين منذ صباح أمس الثلاثاء، وهم الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (51 عاماً)، والشهيد باسم محمود تركمان (53 عاماً)، والشهيد معمر محمد أبو عميرة (50 عاماً)، والشهيد أمير عصام أبو عميرة (22 عاماً)، والشهيد علام زياد جرادات (48 عاماً)، والشهيد جهاد محمد طالب (38 عاماً)، والشهيد الطفل أسامة محمد حجير (16 عاماً)، والشهيد الطفل محمود أمجد حمادنة (15 عاماً).

وعقب ذلك، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية والقدس، إلى 514 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يُذكَر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية، تتخللها حملات اعتقالات واسعة، بينما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم لها.