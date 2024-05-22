بعد استشهاد رئيسي.. جدول زمني أولي لإجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة

فلسطين اليوم

في وقت مبكر من يوم غدٍ الخميس، سيجري الوداع الأخير لجثامين الشهداء، الرئيس إبراهيم رئيسي، ورفاقه، في مقاطعة جنوبي خراسان.

وسيتبع ذلك دفن السيد رئيسي في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في مسقط رأسه مشهد، فيما سيدفن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مدينة الري بطهران، داخل مقام الشاه عبد العظيم.

وبعد الدفن، ستبدأ سريعاً إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة خلال الخمسين يوماً المقبلة، وفق توجيهات قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، الذي طمئن الشعب الإيراني إلى أنّه لن يكون هناك أيخلا في عمل البلاد.

وبناءً على هذه التوجيهات، عقد النائب الأول لرئيسي محمد مخبر، الذي تولى مسؤوليات الرئاسة بالوكالة، اجتماعاً في 20 أيار/مايو الجاري، مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس المحكمة العليا، غلام حسين محسني إيجئي، في المجمع الرئاسي وسط مدينة طهران.

وركزت الجلسة على تنفيذ المادة 131، بحيث يتعيّن على مخبر، وعلى رئيسَي السلطة القضائية والتشريعية التحضير لإقامة انتخابات خلال 50 يوماً.

ووافقت لجنة السلطات الثلاث في إيران، على إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 28 حزيران/يونيو المقبل، ليتبعها تعيين رئيس جديد في 8 تموز/يوليو.

جدول أولي لإجراءات الانتخابات المبكرة

وعليه، نشرت وسائل إعلام إيرانية جدولاً أولياً لإجراءات الانتخابات المبكرة، حيث ستبدأ بتسجيل المرشحين في الفترة ما بين 21 أيار/مايو و3 حزيران/يونيو.

ومن بعدها سيقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة أهلية المرشحين في الفترة ما بين 4 و10 حزيران/يونيو.

ثمّ في 11 حزيران/يونيو، ستعلن وزارة الداخلية، عن المرشحين المعتمدين. وبعذ ذلك، ستستمر الحملات الانتخابية حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وفي 28 حزيران/يونيو، ستجري الانتخابات الرئاسية لكن قد يتغير الجدول الموقت، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الموعد النهائي المحدد بـ 50 يوماً سينتهي في الأسبوع الأول من تموز/يوليو.

بعد ذلك، إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات في 28 حزيران/يونيو، فسيتم إجراء جولة إعادة في 5 تموز/يوليو.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بينما كان من المقرر انتهاء ولاية رئيسي في آب/أغسطس 2025، فإنّ الشخص الذي يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيخدم لفترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات.

وإنّ التحول في روزنامة الانتخابات، يعني أنه من الآن فصاعداً، سيتم إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في نفس العام.