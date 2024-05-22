بلدية غزة: عدم ادخال الوقود لجمع وترحيل النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئية بالقطاع

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة أن عدم إدخال الوقود لجمع وترحيل النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئة وأن توفير الخدمة يحتاج لنحو 2000 لتر من الوقود يومياً كي تتمكن من جمع وترحيل النفايات من مختلف أنحاء المدينة، كما توضح البلدية أن ما تستلمه حاليا من وقود غير كافي وأنه مخصص لتشغيل عدد محدود من آبار المياه فقط، غير أن البلدية بحاجة لكميات أكبر من الوقود كي تتمكن من تقديم باقي الخدمات الأساسية للمواطنين.

وطالبت البلدية المنظمات الدولية والمعنية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات وتمكين طواقم البلدية من الوصول لمكب النفايات الرئيس شرق المدينة والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.