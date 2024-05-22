جامعة هلسنكي تعلّق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت جامعة هلسنكي الفنلندية، الأربعاء، تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية، لكنها أبقت على "التعاون البحثي" معها.

ويأتي قرار الجامعة بعد مظاهرات طلابية استمرت أكثر من شهر ضد تعاون الجامعة مع نظيراتها الإسرائيلية، وذلك بسبب مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة.

وقالت الجامعة في بيان: "تم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات في إسرائيل بسبب سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في غزة". لكن الجامعة أكدت أن "التعاون البحثي" سيتواصل مع الجامعات الإسرائيلية.

ولفت البيان إلى أن "الجامعة تلتزم بالمساعدة في إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث في قطاع غزة". من جانبها، انتقدت فيلجا هرمانسون، إحدى منظمي المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين قرار الجامعة.

وقالت لهيئة البث الفنلندية إن استمرار التعاون البحثي يتعارض مع مبادئ جامعة هلسنكي، "لأن جامعات إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية بالمنطقة".

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري يطالب الطلاب في فنلندا، جامعة هلسنكي بإلغاء اتفاقيات التبادل الطلابي والتعاون البحثي مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة