مستوطنو "يتسهار" يهاجمون المواطنين بالرصاص الحي في عصيرة القبلية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، المواطنين في عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأضرموا النيران في أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس، اقتحموا قرية عصيرة القبلية، وهاجموا المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم، وحاولوا إحراق أحد المنازل فيها، وأشعلوا النيران في مساحات من أراضيها.