إصابة الأسيرة وفاء جرار بجراح خطيرة خلال اعتقالها بجنين

فلسطين اليوم

قالت عائلة الأسيرة المعتقلة أمس الثلاثاء وفاء نايف جرار (48 عاماً)، إنها أصيبت بجراح خطيرة بعد عدة ساعات من اعتقالها، وإتها نقلت إلى مشفى "رمبام" الاحتلالي في حيفا المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء الناشطة السياسية وفاء جرار، من حي المراح في مدينة جنين بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته والاعتداء عليها وعلىابنتها بالضرب المبرح.

وأوضحت العائلة أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من وضع الأسيرة جرار الصحي، داعية للحراك العاجل لزيارتها والاطمئنان عنها والإفراج عنها بشكل عاجل.

و الأسيرة جرار كانت مرشحة على كتلة (القدس موعدنا) لانتخابات المجلس التشريعي التي كان مزمع أجراؤها في العام 2021، وهي زوجة الأسير الإداري والقيادي عبدالجبار جرار.