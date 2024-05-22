الاحتلال يصعد قصفه على قطاع غزة ومجازر دموية في الشمال

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ229 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

وارتكبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مجزرة بحق النازحين في منطقة منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ارتقى خلالها 10 مواطنين على الأقل بينهم أطفال وأم حامل، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بركسًا وخيامًا تؤوي نازحين بالقرب من ترنس البابا في الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عدد كبير منهم غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال شهود عيان، إن من بين شهداء المجزرة أم حامل، وُجد جنينها بالقرب منها وقد خرج منها من شدة القصف.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 6 شهداء وأصيب 6 آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو زايدة بمنطقة بئر النعجة شمال القطاع.

وصباح اليوم، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعياته قصف واستهداف عدة مناطق في القطاع، موقعة أعدادًا أخرى من الإصابات والشهداء بين المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على المدينة، واستهداف أحيائها ومنازل المواطنين بالقصف وإطلاق النار المستمر.

وأفادت مصادر صحفية، باستمرار الاشتباكات الضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية طيلة الليلة الماضية حتى صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى تركز القصف المدفعي على أحياء يبنا والجنينة والبرازيل في رفح، وسط اشتداد الاشتباكات.

وأطلقت طائرات الاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار بكثافة صباح اليوم، باتجاه مخيم يبنا وسط رفح.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال أرضا زراعية بجوار برج أبو مرقة في حي تل السلطان غرب رفح، كما استهدفت غارة أخرى منزلاً لعائلة فرحات في الحي ذاته.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية النار تجاه سفن ومعدات الصيادين في حسبة رفح ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ووصل، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة أسرى بينهم امرأة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعد الإفراج عنهم.

وفي آخر إعلان لوزارة الصحة الفلسطينية حول حصيلة العدوان، أشارت إلى رتفاع أعداد الشهداء إلى 35647، والإصابات إلى 79852، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.