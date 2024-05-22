مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من الدخول إلى باحات المسجد والصلاة فيه

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة "عيد الفصح الثاني/الصغير".

ويوم أمس، اقتحم نحو 256 متطرفا من المستوطنين والطلبة، باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة.