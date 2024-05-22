إيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة.. وإسبانيا والنرويج تحذوان حذوها

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 أيار/مايو الجاري.

وأتى ذلك بعدما أكّد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذا زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ النرويج، هي أول دولة أوروبية تتوعد باعتقال نتنياهو إذا صدر أمر باعتقاله.

وفي تصريحٍ نقلته مختلف وسائل الإعلام المحلية، قال الوزير النرويجي، "إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي فسنضطر إلى اعتقالهما في حال وصولهما إلى البلاد".

وفي السياق ذاته، نقلت "رويترز" عن مصدر، أنّ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، سيعلن أيضاً الاعتراف بالدولة فلسطينية، اليوم الأربعاء.

ويقود سانشيز حملة دبلوماسية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، صرّح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، في لقاء تلفزيوني، بأنّ إسبانيا ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، مشدداً على أنه "سيكون لفلسطين مكان في الأمم المتحدة".

كما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مؤكّداً ثقته من أنّ مزيداً من الدول ستنضم إلى هذه الخطوة، في الأسابيع المقبلة.

وفلسطين معترف بها حالياً من جانب 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.