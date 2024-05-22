أونروا: توزيع الأغذية في رفح توقف لنقص الإمدادات وانعدام الأمن

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء الثلاثاء، توقف عمليات توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس"، إنه ونتيجة "للعملية العسكرية" المستمرة في شرق رفح، أصبح من الصعب الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي في المدينة.

وأضافت أن "عمليات توزيع المواد الغذائية في رفح، متوقفة حاليًا بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن".

من جهتها، حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، من أن “العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار”.

وقالت عطيفة، إنه “إذا لم يتم استئناف دخول المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى غزة بكميات هائلة، فسوف تنتشر الظروف الشبيهة بالمجاعة.