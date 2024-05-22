"بوليتيكو": إدارة بايدن تخشى خسارة "إسرائيل" أمام حماس

فلسطين اليوم

نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي، عن مسؤولين أميركيين، قولهم بإن حكومة الاحتلال "فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيره".

وأشار المسؤولون إلى أنّ "إدارة بايدن تخشى أن تهدر إسرائيل بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حماس"، معربين عن قلق أميركي إزاء قدرة حماس على تجنيد آلاف المقاتلين في الحرب.

وفي السياق، قال السفيرى الأميركي لدى الاحتلال، جاك ليو، أمس الثلاثاء، إن إقامة علاقات رسمية إسرائيلية - سعودية، في إطار اتفاق ثلاثي، تشارك فيه واشنطن، "سيتطلب تهدئة الحرب في غزة، ومناقشة مستقبل نظام الحكم الفلسطيني".

وأضاف ليو، في مؤتمر استضافه معهد إسرائيلي للأبحاث، أن "وجهة نظري هي أن هذه المنفعة الاستراتيجية تستحق المجازفة بالخوض في ذلك النقاش، لكن هذا قرار يتعين على إسرائيل اتخاذه".

وتأتي الحركة السياسية الأميركية في ظل القلق المتزايد من تأثير استمرار الحرب على الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى التماسك داخل الحزب الديمقراطي، إذ دعا جورج كروب، أحد كبار المانحين للرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، محذراً من أنّ كارثة الحرب على قطاع غزة عرّضت حملة الرئيس الانتخابية للخطر.

وحثّ كروب، الذي يتوقع أن يجمع 2.5 مليون دولار في حفل لجمع التبرعات يشارك في استضافته في بوسطن، يوم الثلاثاء، بايدن على إزاحة القضية "عن الطاولة" من خلال تعليق شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وقال كروب لصحيفة "فايننشال تايمز" إنّ "مسألة إسرائيل بمنزلة كارثة بالنسبة إلى بايدن"، مؤكّداً أنّ الأخير "بحاجة إلى تعليق شحنات الأسلحة لأسباب إنسانية وسياسية على حد سواء"