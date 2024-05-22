"جيش" الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطرة في شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي في صفوفه بجروح خطرة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنّ الجندي المصاب هو من الكتيبة "222"، التابع للواء "كرملي". وقد أُصيب أمس الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

والأحد، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل ضابط متأثراً بجروحٍ خطرة أُصيب بها في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد أيضاً، مقتل جنديين آخرين وإصابة 4 آخرين.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في جباليا شمالا ورفح جنوبا، حيث تدور المعارك المحتدمة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن