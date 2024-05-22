الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، وسط اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين وحملات اعتقال واستجواب ميداني واعتداءات واسعة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة مع المقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إن طواقمه في جنين نقلت إصابة بالرصاص الحي في الحوض إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل في مخيم جنين واعتدت على ساكنيها واتخذت عددًا منها نقاطًا لها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين.

وجرفت آليات الاحتلال شوارع المدينة والمخيم وخربتها وحطمت عددا كبيرا من السيارات، إضافة لتجريف بعض المحال والبسطات التجارية وتخريب البنية التحتية.

ويتواصل قطع التيار الكهربائي والانترنت في مناطق واسعة من المدينة والمخيم منذ بدء العدوان أمس، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل عدم مقدرتهم على الخروج من منازلهم جراء العداون.

كما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفى خليل سليمان الحكومي منذ الأمس، حيث نشرت فرق القناصة على البنايات المحيطة بالمستشفى، مطلقة النار على الطواقم الصحفية والطبية بالمنطقة، ما أدى إلى إصابة صحفي ومسعفة.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 20 مواطنًا منذ بدء العداون على جنين أمس