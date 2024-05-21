تهجير الفلسطينيين أهم.. بن غفير: احتلال غزة ليس كافيًا

فلسطين اليوم

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن السيطرة الكاملة على قطاع غزة من "إسرائيل" ليست كافية، بل الأهم هو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.

جاء ذلك خلال عرض "بن غفير" رؤيته لمستقبل غزة في مقابلة مع موقع "كيكار هشبات" الإسرائيلي.

وقال بن غفير: "يجب احتلال غزة بالكامل وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة، إضافة إلى إقامة مستوطنات يهودية هناك، ولكن هذا وحده ليس كافياً"، مُضيفًا: "الخطوة الأهم هي تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية".

وأمس الإثنين، حثَّ "بن غفير" بنيامين نتنياهو، على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها، واصفاً إياهما بأنهما "معاديان للسامية". كما دعا إلى تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق "الهزيمة الساحقة" بالمقاومة.