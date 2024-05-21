الاحتلال يستهدف بوابة "الطوارئ" في مستشفى كمال عدوان

فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في تصريحاتٍ صحفية، إن الاحتلال استهدف بالقذائف بوابة قسم الطوارئ في المستشفى، وأكد أنه يجري إخلاء الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، رغم وجود عدد من المرضى الذين لم تتمكن الفرق الطبية من إخلائهم بعد.

ومنذ 11 أيار/مايو الجاري، تتعرض جباليا لعدوان عسكري من الاحتلال الإسرائيلي، يتخلله قصف مدفعي وجوي متزامن؛ أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آخرين، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وقصف مبانٍ سكنية مأهولة وبنى تحتية.

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي تعطيل المنظومة الصحية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستهدفًا المستشفيات، بما في ذلك مستشفى العودة شمالًا، عبر التهديدات المباشرة بالإغلاق، ثم قصفها بشكل مباشر.