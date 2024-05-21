معارك محتدمة في جباليا وتل الزعتر وجحر الديك.. والاحتلال يجلي قتلاه من غزة بالمروحيات

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، لأكثر من 7 أشهر ملحمة "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، مسجلة المزيد من الخسائر في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

معارك ضارية في تل الزعتر وجباليا

ففي منطقة تل الزعتر شمالي القطاع، استهدفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي، وفجرت عبوة مضادةً للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من جنود الاحتلال في محيط مسجد عمر بن الخطاب.

كما استهدفت كتائب القسام، في نفس المنطقة، قوة إسرائيلية خاصة تحصّنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي محيط مسجد عمر بن الخطاب أيضاً، استهدفت الكتائب 5 جنود إسرائيليين بقنبلة يدوية، وأجهزت عليهم من نقطة صفر.

كذلك، فجّر مجاهدو القسام عبوة "صدمية" بعدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في محيط مسجد البشير في منطقة تل الزعتر.

وبالتوازي، خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"R.P.G" مع جنود الاحتلال في محيط مسجد عمر بن الخطاب في تل الزعتر أيضاً، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105".

وتمكّن مجاهدو القسام أيضاً من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب في وسط معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي نفس المنطقة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع، وحققت فيها إصابةً مباشرة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في شرقي مخيم جباليا بوابل من قذائف "الهاون" من العيار النظامي.

مواقع الاحتلال تحت النيران

أمّا جنوبي مدينة غزة، فدكّت كتائب القسام مقر قيادة تابع للاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الهاون".

بدورها، استهدفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف "الهاون" الثقيل تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمحيط مدرسة قصاريا في جحر الديك شمالي شرقي المحافظة الوسطى.

وأكّدت السرايا القدس رصدها إجلاء الاحتلال لعدد من جنوده القتلى والمصابين عبر مروحية هبطت في المكان المستهدف.

وفي جنوبي القطاع، استهدفت سرايا القدس بقذائف "الهاون" النظامي والعيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته بمدينة رفح.

ووسط احتدام المعارم في الميدان، نقلت منصات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام" عن الناطق باسم "جيش" الاحتلال، إصابة جنديين بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.