المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة للطيران الصهيوني المسير في الجولان

الساعة 05:53 م|21 مايو 2024

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا قاعدة للطيران الصهيوني المسير في الجولان السوري المحتل فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت المقاومة في بيان تلقت قناة "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن الاستهداف يأتي ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن المقاومة  مستمرة في مواصلة دكّ معاقل الأعداء.