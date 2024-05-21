المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة للطيران الصهيوني المسير في الجولان

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا قاعدة للطيران الصهيوني المسير في الجولان السوري المحتل فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت المقاومة في بيان تلقت قناة "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن الاستهداف يأتي ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن المقاومة مستمرة في مواصلة دكّ معاقل الأعداء.