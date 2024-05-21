124 دولة.. لن يتمكن نتنياهو وغالانت من دخولها إذا صدرت بحقهما مذكرات اعتقال

فلسطين اليوم

قال المدعي العام في محكمة الجنايات في لاهاي، كريم خان، أمس(الاثنين)، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وإذا قرر القضاة الثلاثة الذين سيستمعون إلى الطلب إصدارها ضد الاثنين، فستكون هناك عواقب. أحدها هو أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارة العديد من الدول حول العالم، لأنهما ملتزمان بنظام روما لمحكمة العدل الدولية.

وتعهدت تلك الدول باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة للتحقيق. إحدى القوى المهمة غير المدرجة في القائمة هي الولايات المتحدة.

إذا صدرت الأوامر: الدول التي لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها

دول أوروبا الشرقية

1. بلغاريا.

2. البوسنة والهرسك.

3. أرمينيا.

4. ألبانيا.

5. جورجيا.

6. إستونيا.

7. جمهورية التشيك.

8. كرواتيا.

9. الجبل الأسود.

10. ليتوانيا.

11. لاتفيا.

12. المجر.

13. رومانيا.

14. جمهورية مولدوفا.

15. بولندا.

16. مقدونيا الشمالية

17. سلوفينيا.

18. سلوفاكيا.

19. صربيا.

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

1. بلجيكا.

2. النمسا.

3. أندورا.

4. فرنسا.

5. فنلندا.

6. الدنمارك.

7. أيرلندا.

8. اليونان.

9. ألمانيا.

10. مالطا.

11. لوكسمبورغ.

12. إيطاليا.

13. البرتغال.

14. النرويج.

15. هولندا.

16. سويسرا.

17. السويد.

18. اسبانيا.

19. سان مارينو.

20. المملكة المتحدة.

21. أيسلندا.

22. ليختنشتاين.

23. نيوزيلندا.

24. أستراليا.

25. كندا.

الدول الافريقية

1. كابو فيردي.

2. بوركينا فاسو.

3.بوتسوانا.

4. البناء.

5. الكونغو.

6. جزر القمر.

7. تشاد.

8. جمهورية أفريقيا الوسطى.

9. الجابون.

10. جيبوتي.

11. جمهورية الكونغو الديمقراطية.

12. ساحل العاج.

13. الشراء.

14. غينيا.

15. غانا.

16. غامبيا.

17. ملاوي.

18. مدغشقر.

19. ليبيريا.

20. ليسوتو.

21. النيجر.

22. ناميبيا.

23. موريشيوس.

24. ملي.

25. سيراليون.

26. سيشيل.

27. السنغال.

28. نيجيريا.

29. جمهورية تنزانيا المتحدة.

30. أوغندا.

31. تونس.

32. جنوب أفريقيا.

33. زامبيا.

دول آسيا والمحيط الهادئ

1. جزر كوك.

2. كمبوديا.

3. بنجلاديش.

4. أفغانستان.

5. الأردن.

6. اليابان.

7. فيجي.

8. قبرص.

9. منغوليا.

10. جزر مارشال.

11. جزر المالديف.

12. كيريباتي.

13. "دولة فلسطين".

14. ساموا.

15. جمهورية كوريا.

16. المستنير.

17. فانواتو.

18. تيمور الشرقية.

19. طاجيكستان.

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1. بليز.

2. بربادوس.

3. الأرجنتين.

4. أنتيغوا وبربودا.

5. كولومبيا.

6. تشيلي.

7. البرازيل.

8. بوليفيا.

9. الاكوادور.

10. جمهورية الدومينيكان.

11. دومينيكا.

12. كوستاريكا.

13. غيانا.

14. جوثاملا.

15. غرناطة.

16. السلفادور.

17. باراجواي.

18. بنما.

19. المكسيك.

20. هندوراس.

21. سانت فنسنت وجزر غرينادين.

22. سانت لوسيا.

23. سانت كيتس ونيفيس.

24. بيرو.

25. فنزويلا.

26. أوروغواي.

27. ترينيداد وتوباغو.

28. سورينام.