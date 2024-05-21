أكثر من 200 مستوطن يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.

وقالت مصادر محلية إن 153 مستوطناً و48 طالباً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، على شكل مجموعات وتجولوا فيها وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم.

وأدّى المقتحمون طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، قرب مصلى باب الرحمة، بحماية أمنية من شرطة الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد، لا سيما من فئة الرجال والشباب الذين مُنع بعضهم من الدخول للصلاة.