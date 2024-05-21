نادي الأسير: 8815 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من (8815) حالة اعتقال ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح يوم الثلاثاء (15) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم الأسيرة السابقة ياسمين شعبان، والتي أفرج عنها لاحقاً.

وتوزعت الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، طوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات التحقيق الميداني التي تركزت في بلدة سنجل/رام الله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.