الجهاد الإسلامي: سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن سرايا القدس-كتيبة جنين تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، وشنت عليه عدوانا صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها، إن مجاهدي السرايا خاضوا اشتباكات إثر اكتشاف محاولة تسلل لجنود الاحتلال على أطراف مخيم جنين أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت الحركة أأنها لن تتوانى عن الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وعن أرضهم بكل السبل المتاحة، وستواصل الاشتباك مع جيش الاحتلال الذي يوسع اعتداءاته في الضفة كما في غزة، مشددة أن هذه الجرائم والمواجهات ستزيد من الاصرار على مواصلة المقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.