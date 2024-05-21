الصحة: الاحتلال قتل الطبيب أسيد جبارين عمدا

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (50 عاما)، "عمدًا"، صباح اليوم الثلاثاء خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي.

ونعت وزارة الصحة في بيان لها الطبيب "جبارين". منوهة إلى أن كان يعمل كأخصائي جراحة عامة منذ 17 عاما، في مستشفيات الوزارة.

ووصفت ما حدث مع الطبيب جبارين بـ "جريمة القتل العمد". وأضافت: "تُضاف هذه الجريمة لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية واعتداءاته المتواصلة على القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته، في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وناشدت وزارة الصحة، بشكل عاجل، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني وكوادره الطبية ومستشفياته، وفق ما نصت عليه اتفاقية "جنيف" الرابعة.

وصباح اليوم، ارتقى 7 شهداء برصاص قوات الاحتلال، في مدينة ومخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية، بينهم طبيب وطلاب مدارس "أطفال" ومعلم.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء سبعة شهداء وإصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم اثنان وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر استشهاد الطبيب أسيد كمال جبارين (50 عاما) أخصائي الجراحة في المستشفى، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء توجهه إلى مكان عمله بالمستشفى.