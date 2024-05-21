موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران

فلسطين اليوم

انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الثلاثاء، الشيخ موحدي كرماني، رئيساً له في دروته السادسة بأغلبية 55 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الخبراء القيادة، فإن كرماني سيتولى رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.

وافتُتحت الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم الثلاثاء، بعد يومين على تغييب الموت عضوي المجلس الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي، وإمام جمعة تبريز الشهيد محمد علي آل هاشم، بالإضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهم، من جراء حادثة تحطم طائرة كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، صباح اليوم، بحضور رؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

وبدأت بقراءة رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أكّد فيها أنّ "مجلس خبراء القيادة هو مظهر الديمقراطية الإسلامية".

وأضاف السيد خامنئي أنّ "اختيار القائد وفق المعايير الإسلامية هو مهمة هذا المجلس"، وأنّ "اختيار الشعب والمعايير الإسلامية هما أهم مؤشر على الجمهورية الإسلامية".

ويذكر أن عدد أعضاء مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة المنتخبة لمدة ثمانية سنوات هو 88 عضواً، ومع استشهاد العضوين رئيسي وآل هاشم، فإن الأعضاء الفعليين للمجلس أصبح 86 عضواً، وتغيّب اليوم عن الجلسة آية الله علم الهدى لحضوره في مراسم وداع الشهيد الرئيس ورفاقه في تبريز.

والجدير ذكره، أنّ الشهيد رئيسي ممثلاً عن خراسان الجنوبية، والشهيد آل هاشم ممثلاً عن أذربيجان الشرقية، كانا قد حصلا على أغلبية الأصوات في الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.