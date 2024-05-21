قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتشن حملة اعتقالات واسعة

فلسطين اليوم

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية، كما شن حملة اعتقالات بين المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت كتائب شهداء الأقصى بطوباس إنها تتصدى "لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، ونخوض اشتباكات عنيفة بالرصاص والعبوات الناسفة بمنطقة الثغرة".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في بلدة سنجل شمال رام الله، وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل عشرات المواطنين واعتدى على عدد منهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها بلدة سنجل، حيث دهمت منازل وحوّلت أحدها إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر توقيف جيش الاحتلال فلسطينيين وتعصيب أعينهم.

كما دهمت قوات الاحتلال مدينة يطا وبلدات شيوخ وسعير وترقوميا في جنوب وشمال وغرب الخليل، ودهمت أيضا منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الأسيرة المحررة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (41 عاما)، وذلك عقب استدعائها لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في معسكر الجلمة".

و الأسيرة ياسمين "أم لأربعة أبناء، اعتُقلت في الأول من مارس/آذار 2022، وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا 5 سنوات وأُفرج عنها عام 2019، واعتقلت عام 2022 وأفرج عنها في عام 2024".

وبموازاة الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، كما صعد جيش الاحتلال عملياته بالضفة، مما أدى إجمالا إلى مقتل 506 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8800 فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.