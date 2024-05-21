العراق: المقاومة الإسلامية تجدّد ضرب أهداف للاحتلال في "إيلات" بالمسيّرات

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق توجيهها ضرباتٍ إلى "إيلات" (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المُسيّر، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانين مقتضبين، استهداف مجاهديها، الاثنين،في عمليتين منفصلتين تمّ تنفيذهما بواسطة الطيران المُسيّر، هدفين حيويين إسرائيليين في أم الرشراش المُحتلة ("إيلات").

المقاومة أكّدت أنّ العمليات تأتي استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأقرّت وسائل إعلامٍ عبرية برصد "أجسام طائرة قبالة سواحل إيلات"، كما أقرّت إذاعة "جيش" الاحتلال بذلك، إضافةً إلى رصد مُسيّرة في سماء الجولان المحتل، زاعمةً أنّ سلاح الجو الإسرائيلي "تصدّى لأهدافٍ مُعادية أُطلقت من العراق وسوريا".

وكانت المقاومة قد ضربت في الأيام الماضية مستوطنة "إيلات" بواسطة الطيران المسيّر عدة مرات، ليؤكّد "جيش" الاحتلال مراراً رصده عدداً من "المُسيّرات القادمة من جهتي الشرق والجنوب".