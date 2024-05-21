المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "موقع الراهب" التابع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان صادر عنها، عن استهدف مجاهديها‏ بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية ‏تحركات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الراهب".

و يأتي هذا الاستهداف في سياق دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، عند الساعة 2:30 من فجر اليوم الثلاثاء، "بعد مراقبة ‏تحركات الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب، ورصد مجموعة من جنوده تتحرك ‏في محيط الموقع".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد أعلنت يوم أمس، تنفيذها عدّة عمليات، أبرزها استهدافها مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة "برانيت" ومواقع "جل العلام"، و"المطلة" و"المرج" التابعين للاحتلال، إضافةً إلى ضرب موقع "‏المالكية"، وانتشارٍ لجنود الاحتلال في محيطه، كما تم استهداف مكان استقرار وتجمع للضباط في مركز لـ"جيش" الاحتلال عند المدخل الشرقي لقرية الغجر، وإصابته مباشرةً، وإيقاع عناصره جميعاً بين قتيل وجريح، مؤكدةً مشاهَدة عملية نقل الإصابات من المكان.

وتأتي هذه العمليات المستمرة في إطار الدور الإسنادي الذي تقوم به حركات المقاومة في المنطقة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستنزاف قواه ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة في قطاع غزة.