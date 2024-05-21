شهداء وإصابات في سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين بعد المئتين مخلفا عشرات الشهداء والإصابات والمفقودين ودمارا واسعا في قصف عنيف طال منازل مأهولة ومنشآت وبنى تحتية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين؛ بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف فجر اليوم: بيت لاهيا، خان يونس، مخيمات: النصيرات والبريج وجباليا للاجئين، حي الزيتون، مدينة رفح، والشيخ عجلين.

وفي التفاصيل، استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة أبو طير، يؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

كما استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح، عددًا من منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتقدمت آليات الاحتلال العسكرية وسط إطلاق نار كثيف شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المربعات السكنية ومنازل المواطنين، حيث أُبلغ صباح اليوم عن نسف الاحتلال لمربع سكني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي ساعات فجر اليوم، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر خانيونس النار بكثافة اتجاه الشرق. بينما قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال وسط وشرق مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة داخل قسم الحضانات في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع، بسبب توقف جهاز الأكسجين واستمرار حصار المستشفى.

ووصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر (يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي) إلى 35 ألفًا و562 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال بالإضافة لـ 79 ألفًا و652 إصابة، فيما زاد عدد المفقودين حتى الآن عن 10 آلاف شخص.