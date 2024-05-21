7 شهداء بينهم طبيب ومعلم وطالب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء استشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد 7 مواطنين بينهم فتى، وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم إصابة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب مدرسة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .